13 февраля 2024, 16:47
Тендер на капитальный ремонт объявили для соцучреждения в Волоколамске
Капитальный ремонт корпуса № 5 учреждения соцобслуживания «Добрый дом „Одинцовский“» объявили в Волоколамске. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
Соответствующее объявление разместили в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить демонтажные работы, планировку участка, вынос инженерных сетей из пятна застройки и другие необходимые работы.
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Прием заявок для участия в тендере завершится 21 февраля 2024 года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Волоколамск
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