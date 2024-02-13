Подмосковье 13 февраля 2024, 16:47 Тендер на капитальный ремонт объявили для соцучреждения в Волоколамске Unsplash

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Капитальный ремонт корпуса № 5 учреждения соцобслуживания «Добрый дом „Одинцовский“» объявили в Волоколамске. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Соответствующее объявление разместили в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить демонтажные работы, планировку участка, вынос инженерных сетей из пятна застройки и другие необходимые работы.

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Прием заявок для участия в тендере завершится 21 февраля 2024 года.

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