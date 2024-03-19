Подмосковье 19 марта 2024, 16:16 Тендер на капитальный ремонт котельной объявили в Наро-Фоминске Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на разработку рабочей документации и капитальный ремонт котельной объявили в Наро-Фоминске. Работы проведут за счет средств окружного и регионального бюджетов.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

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Исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, разработать документацию проекта и капитально отремонтировать котельную № 43 на улице Шибанкова в Наро-Фоминском городском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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