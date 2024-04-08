Подмосковье 08 апреля 2024, 23:27 Тендер на благоустройство рекреационной зоны на реке Клязьма объявили в Павловском Посаде Медиаархив Подмосковья

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Электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству рекреационной зоны на реке Клязьма объявили в Павловском Посаде. Об этом сообщила министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова.

Исполнителю работ предстоит разработать планировочные и архитектурные концепции, провести работы по наружным сетям и электроснабжению, заняться благоустройством и озеленением территории, а также установкой малых архитектурных элементов и систем видеонаблюдения.

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Проект выполняется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» Московской области и финансируется за счет бюджетных средств области и Павлово-Посадского городского округа. Информация о тендере размещена на портале ЕАСУЗ.

Работы планируется завершить к концу 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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