Подмосковье 09 апреля 2024, 23:55 Тендер на благоустройство площади напротив Ледового дворца спорта «Химик» объявили в Воскресенске Министерство благоустройства Московской области

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Электронный аукцион на проведение работ по благоустройству напротив Ледового дворца спорта «Химик» имени Н. С. Эпштейна объявили в Воскресенске. Победителю тендера предстоит осуществить устройство систем видеонаблюдения, электроснабжения, наружного освещения, тротуаров из бетонной плитки, а также многие другие работы.

Реализация проекта благоустройства зоны отдыха осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и городского округа Воскресенск.

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Завершить работы по благоустройству территории планируется в 2024 году. НМЦК превысила отметку в 274 миллиона рублей.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение указанных работ опубликовано на портале ЕАСУЗ.

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