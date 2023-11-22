22 ноября 2023, 15:53
Тендер на благоустройство парка Малевича объявили в Одинцове
Конкурс на выполнение работ по благоустройству парка культуры и отдыха Малевича объявили в Одинцовском городском округе в рамках пятого этапа. Исполнителю предстоит установить площадку, тюбинговую горку и другие объекты.
Также победитель тендера должен будет обеспечить освещение новой зоны и установить малые архитектурные формы и парковочное оборудование. Все работы проводятся на территории площадью четыре тысячи квадратных метров.
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Прием заявок для участия в конкурсе продлится до 6 декабря 2023 года. Начальная (максимальная) цена контракта превысила 82 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на портале ЕАСУЗ.
Отметим, что благоустройство зоны повысит качество рекреационных услуг для жителей и гостей округа. Завершить работы планируется в 2024 году.
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