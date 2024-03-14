Подмосковье 14 марта 2024, 17:20 Тендер на благоустройство мест захоронения объявили в Балашихе Unsplash

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Открытый конкурс на выполнение работ по благоустройству мест захоронения объявили в Балашихе. Соответствующее объявление разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит провести работы на Братском и Дятловском кладбищах и на улице 40 лет Победы. Работы включают в себя благоустройство 20 мест захоронений. Каждый участок, подлежащий благоустройству, имеет размер 2 х 2,4 метра.

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Прием заявок на участие в тендере завершится 28 марта.

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