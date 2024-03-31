Подмосковье 31 марта 2024, 20:27 Тендер на благоустройство дворовых территорий объявили в Солнечногорске Комитет по конкурентной политике Московской области

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Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова сообщила о проведении конкурса на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Солнечногорска. Крайний срок подачи заявок на участие в тендере — 15 апреля.

Победителю электронного аукциона предстоит выполнить работы по комплексному благоустройству дворовой территории, включающие ремонт тротуаров, устройство дорожных бордюров, оборудование нового парковочного пространства, нанесение разметки и прочие. Финансирование работ осуществляется за счет средств городского округа Солнечногорск. Начальная (максимальная) цена контракта составила почти 32 миллиона рублей.

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Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано на портале ЕАСУЗ.

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