Подмосковье 03 апреля 2024, 18:12 Тендер на благоустройство дворов объявили в Воскресенске Комитет по конкурентной политике Московской области

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Конкурс на комплексное благоустройство дворов объявили в городском округе Воскресенск. Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 19 апреля.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

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Подрядчику предстоит благоустроить дворы, а именно отремонтировать тротуары, проезды, участки для парковки автомобилей, заменить бортовые камни, отрегулировать высоту колодцев и нанести соответствующую дорожную разметку.

Работы финансируются за счет средств бюджета городского округа Воскресенск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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