Подмосковье 14 декабря 2023, 17:28 Тендер на авиационные работы для доставки медицинских грузов объявили в Подмосковье Медиаархив Подмосковья

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Аукцион на авиационные работы для оказания медпомощи объявили в Подмосковье. Соответствующее извещение опубликовали в единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит организовать полеты воздушных судов в 2024 году над населенными пунктами, а также транспортировку внутри фюзеляжа или на внешней подвеске воздушного судна специальной медицинской и лабораторной аппаратуры, лекарств, крови и другого груза.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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