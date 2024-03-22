22 марта 2024, 18:51
Тему управления многоквартирными домами в Подмосковье обсудили в областном ГУСТ
Первый заместитель руководителя ГУСТ Московской области Александр Боровков провел встречу с представителями городских округов региона по вопросам управления многоквартирными домами. Участники вместе со специалистами надзорного ведомства обсудили, как повысить качество работы управляющих компаний.
Члены комиссии озвучили цифры. Так, с начала 2024 года выдано 482 предписания и 181 предупреждение управляющим организациям, а также сотрудники ведомства наложили 304 штрафа на общую сумму 7,4 миллионов рублей — наибольшее количество у компаний Воскресенска и Раменского городского округа.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
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Штрафы
Мытищи
Воскресенск
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