Темпы газификации увеличили в 1,5 раза в Подмосковье | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 12:36 Темпы газификации увеличили в 1,5 раза в Подмосковье

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«Мособлгаз» нарастил темпы газификации в 1,5 раза. Еженедельно к сетям подключают около 500 домов, рассказал генеральный директор компании Игорь Баранов.

Об этом сообщили на 55-м брифинге в Наро-Фоминске. По данным компании, программу социальной газификации выполнили в регионе на 72%, газоводы до конца года построят еще в 12 деревнях и селах.

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«Далее Социальная газификация продолжится и после 2022 года: принцип бесплатного для жителя доведения газопровода до границы участка сохранится», - сообщил глава «Мособлгаз».

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До конца года газификацию проведут в еще 580 населенных пунктах. Работы продолжают в более чем 300 местах.

С начала программы синее топливо получили 2226 сел и деревень региона. В них построили 1942 километра сетей. Проследить за ходом работ можно на интерактивной карте.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.