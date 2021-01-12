Жителям Подмосковья рассказали о темпах цифровизации сферы ЖКХ

Это подчеркнула руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина. По ее словам, цифровизация стала особенно актуальной в 2020 году из-за пандемии.

Чтобы облегчить жителям региона процедуру решения вопросов в сфере ЖКХ, мы создаем все новые и новые сервисы для проведения общих собраний, обращений в управляющие организации, передачи показаний приборов учета и оплаты квитанций не выходя из дома Ольга Федина.

Так, в начале прошлого года запустили Единую диспетчерскую службу Московской области. Она позволяет облегчить общение жителей с работниками управляющих компаний.

Интернет-портал позволяет решать практически все вопросы в многоквартирном доме без личного присутствия и заполнения бумажных документов. Достаточно авторизоваться с помощью сайта госуслуг, описать свою проблему и указать точный адрес. Управляющая организация должна принять заявку за сутки.

А портал dom.mosreg.ru помогает удаленно взаимодействовать со своей УК через Единую информационно-аналитическую систему ЖКХ Подмосковья. Здесь можно без комиссии оплатить услуги и подать показания счетчиков. Также жителям многоквартирных домов удастся инициировать общие онлайн-собрания.

Жители Московской области могут обращаться и к ГИС ЖКХ. Этот федеральный сервис позволяет после регистрации через портал госуслуг получить информацию о своем многоквартирном доме и об управляющей компании.