Температуру учеников продолжат проверять в школах Подмосковья

В школах Московской области в новом учебном году сохранят контроль температуры учеников при входе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Подмосковье все готово к началу учебного года. Воробьев заверил, что власти занимаются мерами безопасности и все идет по плану.

«Надеюсь, ничто не помешает нам начать учебный год очно», — сказал губернатор.

Дистанционные занятия отменяются. Все ученики скоро вернутся за парты, а учителям больше не потребуется надевать маски на уроках. Праздничные линейки тоже пройдут в очной форме. На них смогут присутствовать и родители учеников, но при этом они должны соблюдать все меры безопасности.

Остальные меры профилактики остаются в силе. В частности, сохранится обязательная термометрия.

«Мы оставим контроль температуры на входе, чтобы ребята тоже знали, что в школу нужно прийти здоровым», — заявил Воробьев.

Ранее глава Подмосковья рассказал о предложениях, которые поступают от школьников по улучшению образования.