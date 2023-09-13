Подмосковье 13 сентября 2023, 12:58 Температурный режим стабилизировали еще в 4 тысячах домов Подмосковья Госжилинспекция Московской области

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Температурно-влажностный режим проверили почти в четырех тысячах жилых домов в Подмосковье. В 2,3 тысячи из них провели все мероприятия для подготовки к зиме, остальным выдали задания по устранению нарушений.

Как рассказали в Госжилинспекции Подмосковья, привести в норму температурно-влажностный режим необходимо в домах со скатными крышами, где зимой появляются протечки и наледь. В план работ входят уборка мусора, рыхление сыпучего утеплителя, восстановление его толщины и многое другое.

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Ни одно нарушение не выявили в Молодежном, Талдоме и Черноголовке. Больше всего домов проверили в Люберцах, Подольске, Пушкино, Коломне, Воскресенске, Одинцове, Электростали и Балашихе. Полностью недочеты устранили в 16 муниципалитетах.

«Мы специально разработали комплекс по восстановлению температурно-влажностного режима. Это своего рода подушка безопасности от температурных перепадов. Создает такой режим грамотное содержание конструктивных элементов и систем здания, куда входят вентиляция, тепло- и гидроизоляция на чердаках и кровлях. В дорожную карту включили дома, по которым были серьезные жалобы прошлой зимой», — сказала глава ведомства Ольга Федина.

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