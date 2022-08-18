Температурно-влажностный режим проверили в домах Подмосковья

К 15 августа в Госжилинспекции Подмосковья провели контроль хода нормализации температурно-влажностного режима на чердаках и крышах более половины многоквартирных домов 54 округов Подмосковья. Их адреса ранее оказались в перечне плана работ по восстановлению ТВР. Восемь из муниципалитетов успешно прошли все проверки, еще в 46 зафиксировали нарушения и недочеты.

Температурно-влажностный режим — это так называемая подушка безопасности дома от перепадов температуры, протечек, холода в зимнее время и жары в летнее. Для этого нужно правильно содержать элементы и системы зданий. Например, вентиляцию, утепление, термоизоляцию. Важно также состояние чердаков и кровель.

Как показала прошедшая зима, именно ТВР стал слабым местом для 14 331 многоквартирного дома региона. Все адреса с зафиксированными проблемами внесли в так называемые дорожные карты восстановления ТВР с регламентированным перечнем работ: на чердаках, крышах, вентиляционных и водосточных каналах. И к 15 августа управляющие компании отчитались о выполнении регламента по 6 258 МКД, из которых 4 341 прошли контроль Госжилинспекции.

Также в регионе продолжается обновление объектов здравоохранения. Особое внимание уделяют ремонту стационаров, сообщил губернатор Андрей Воробьев.