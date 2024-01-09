Подмосковье 09 января 2024, 15:44 Температура горячей воды в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске вырастет в ближайшие часы Олег Петров

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Жителям микрорайона Выстрел рассказали, что до полного восстановления теплоподачи в дома осталось ждать несколько часов. Температура горячей воды начнет повышаться вечером.

«Теплообменник на горячую воду чистят, в ближайшие два-три часа специалисты ЦЖКУ планируют все работы выполнить. После завершения работ температура горячей воды в домах поднимется заметно, так как вырастет пропускная способность», — сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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Котельная, которая приносит тепло в дома микрорайона Выстрел, сейчас в работе. Давление после устранения утечек и наладки газового оборудования повысилось.

Олег Петров Олег Петров Олег Петров Олег Петров

В последние три дня на объекте установили новый теплообменник и подготовили к запуску третий котел. Это позволило стабилизировать работу системы.

Сейчас в системе остаются локальные завоздушивания. Сотрудники УК продолжают обход квартир. Без горячей воды остаются два дома — на улице Баранова и Прожекторной.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал зампредов честно сообщать ему о коммунальных проблемах на разных территориях. По его словам, умалчивание в данном случае опасно.

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