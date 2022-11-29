Подмосковье 29 ноября 2022, 13:32 Тематическое пространство Юнармии открыли в школе №2 в Ступине

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В ступинской школе № 2 открыли новое тематическое пространство. Его оформили в соответствии с брендбуком Юнармии. Главная цель такого апгрейда — заинтересовать детей темой патриотизма и привлечь к участию в проектах патриотического движения.

Создать тематический уголок удалось благодаря совместной работе руководства школы, юнармейцев и их родителей, поддержавших эту идею. Глава округа подчеркнул важность такой работы.

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«Мы столкнулись с тем, что если с [детьми] не говорить об этом, не рассказывать историю, мы наступаем на одни и те же [исторические] грабли», — отметил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

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Это не единственная интерактивная локация в школе №2. Ребятам доступны буккроссинг, пространства для изучения правил дорожного движения, школьной истории, вопросов экологии и многое другое.

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