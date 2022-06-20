Тематический спортивный фестиваль «Спортфест РГО» состоялся в Рузе

На алмазной поляне в Рузе состоялся второй открытый спортивный фестиваль Рузского городского округа «Спортфест РГО». Его темой стали советские мультфильмы. Участие приняли пять команд из Рузского и Можайского округов.

Спортивное мероприятие состоялось в субботу, 18 июня. Участники размялись на массовой зарядке и пробежали около шести километров вдоль реки Рузы. Маршрут содержал препятствия: спортсмены стреляли по мишеням, метали ножи, переходили вброд. Другие участники фестиваля участвовали в фотоконкурсе «Спортфест нашими глазами», где они должны были предоставить на суд жюри три кадра с мероприятия.

Финалом стало перетягивание каната, игры в волейбол и футбол, а также кроссфит — упражнения на скорость и выносливость.

Победителем фестиваля стала команда «Профсоюз образования», на втором месте оказались можайцы «Отряд Красных Панам», а замкнула тройку победителей команда «Смыл Жизни». Призеры получили кубки, грамоты и медали.