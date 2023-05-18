Подмосковье 18 мая 2023, 12:15 Тематический отель в стиле СССР открылся в Пушкино Министерство культуры и туризма МО

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Трехзвездочный отель «Дом творчества Гостелерадио СССР» открылся в 30 километрах от Москвы в Пушкинском округе. В министерстве культуры и туризма региона рассказали, чем уникален этот объект размещения.

Отель расположен на загородной территории Sofrino Park. Это уникальный проект для размещения туристов, который выполнен по концепции «Назад в СССР».

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«Гости могут окунуться в атмосферу той эпохи. Даже питание, которое называется здесь „Все включено по ГОСТу“, идет с акцентом на блюда из знаменитой советской книги о вкусной и здоровой пище», — отметил первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

Из анимации — бардовские песни, пионербол, зарницы, утренняя гимнастика, тематические мастер-классы, костровая и другие развлечения эпохи СССР. Тематика, кстати, выбрана неслучайно. В 70-х годах прошлого века на территории бывшей усадьбы князей Гагариных был построен легендарный Дом творчества работников телевидения и радиовещания, куда получали путевки представители советских СМИ. Здесь отдыхали от спортивных журналистов до знаменитых на всю страну дикторов центрального телевидения. Очень быстро Дом творчества Гостелерадио СССР стал популярным местом отдыха советской интеллигенции.

Благодаря открытию отеля в Пушкинском округе появились новые рабочие места — штат сотрудников Sofrino park увеличен на 30%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных отелях и глэмпингах в Подмосковье.

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