Подмосковье 07 марта 2023, 12:38 Тематические выставки и спектакли пройдут в музеях и театрах Подмосковья 8 Марта

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Международный женский день отметят в музеях и театрах Подмосковья праздничными программами. В них пройдут тематические выставки, экскурсии и спектакли.

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Звенигородский музей-заповедник проведет показ бижутерии частной коллекции Елены Юровой. Желающие также смогут узнать о судьбе М. Якунчиковой, Л. Орловой и А. Барто, чья жизнь и творчество были связаны с округом.

Экскурсия «Женские образы» пройдет в Серпуовском историко-художественном музее, а в музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» пройдет выставка «Она», где расскажут о женской половине ее обитателей.

Творческая встреча с актером Антоном Хабаровым и спектакль «Безымянная звезда» проведут в Московском Губернском театре. Постановка расскажет об истории любви провинциального учителя астрономии и столичной красавицы.

«Их любовь возникает как внезапный звездопад, пролившийся на маленький город. Но порой легче открыть на небе новую звезду, чем понять и удержать рядом любимую. А чтобы чего-то добиться, надо отважиться быть самим собой, решиться стать настоящей звездой, — неважно, астроном ты или пекарь, музыкант или учитель», — отметили в Минкультуры региона.

Московский областной театр кукол покажет спектакль «Человек в футляре» по мотивам рассказов Антона Чехова, а в Московском областном театре драмы и комедии гости увидят романтическую комедию «Шестой этаж».

Ранее губернатор Подмоковья Андрей Воробьев поздравил жительницу Люберец с рождением 13-го ребенка. Он пожелал младенцу крепкого здоровья, а его матери — скорейшего восстановления.

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