Подмосковье 28 марта 2024, 18:36 Тематические смены школьного лагеря пройдут в центре «Островок» в Ступине пресс-служба администрации г. о. Ступино

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Детский экологический центр «Островок» проведет тематические смены школьного лагеря. Он будет работать во время весенних каникул, рассказали в пресс-службе администрации городского округа Ступино.

Для школьников с первого по третий классы работники центра подготовили программу под названием «Агентство сказочных инициатив». Лагерь будет работать в Ступине на улице Чайковского, 16. Во время смены дети раскроют множество удивительных загадок и секретов, соберут улики и доказательства, а также примут участие в играх и испытаниях.

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Для учащихся четвертых классов подготовили лингвистическую смену Magic Holidays. Ребят ждут живое общение и практика разговорного английского, сказочные приключения, квест, творческие мастер-классы и йога на английском. Интерактивная смена пройдет на базе «Технического Островка» в Ступине на улице Андропова, 62.