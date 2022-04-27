Тематические приемы по вопросам поддержки предпринимателей прошли в Подмосковье

Тематический прием по вопросам поддержки предпринимателей прошел сегодня во всех муниципалитетах Подмосковья. Например, в Одинцовском округе в ходе круглого стола разобрали вопросы — как начинающему предпринимателю получить нефинансовую поддержку или как повысить квалификацию сотрудников.

«Данные встречи являются обязательными, чтобы решить проблему друг друга. Экономика требует роста. Мы сюда пришли, чтобы каждый решил свои насущные проблемы», — сказала соорганизатор сообщества предпринимателей Одинцовского г. о. Ольга Селезнева.

В Солнечногорске такие приемы проводятся уже больше двух лет. Ежегодно сотни предпринимателей благодаря встречам подают заявления и получают поддержку как на уровне муниципалитета, так и на государственном.

После подобных встреч ни один предприниматель не уходит без ответа на свой вопрос или проблему. Так, Николай Воронов из Раменского считает, что появление новых композитных материалов — это потребность времени. Их используют в машино- и кораблестроении, в медицине. Николай мечтает запустить более экономичное производство данной продукции. С этими и другими вопросами Николай обратился в общественную приемную, чтобы разобраться, на какую поддержку государства может рассчитывать.

«На сегодняшний момент мы имеем небольшое производство. Поэтому для дальнейшего развития и чтобы более быстро создать то оборудование и изготовить те изделия, которые необходимы, хотим, чтобы была оказана помощь», — сказал предприниматель Николай Воронов.

Николаю помогут оформить необходимые документы и составить запросы в организации, которые помогут предпринимателю профинансировать его научно-технологические идеи.

Прием предпринимателей провели представители областных министерств инвестиций, промышленности и науки, сельского хозяйства и продовольствия, имущественных отношений, уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области и его аппарата.

«Тематические приемы настолько комплексную дает возможность для предпринимателя решения вопроса. Настолько всеобъемлюще, что такого невозможно сделать в нашей общественной приемной или еще где-то. Потому что представлены сразу специалисты разных отраслей. Представлены все органы, которые каким-либо образом связаны с работой предпринимателя. Поэтому это очень интересная инициатива губернатора», — отметила руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена в Раменском округе Алла Родина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о формировании плана новой экономики региона, где на передний план выходят поддержка населения в новых условиях, обеспечение людей работой и поддержка импортозамещения.