Тематические ярмарки ко Дню работника торговли прошли в Подмосковье

В минувшую субботу, 23 июля, в России отмечался тематический праздник — День работника торговли. По этому поводу проводилось множество мероприятий, в том числе ярмарки, которые прошли в нескольких округах Подмосковья.

«День работника торговли отмечается в России в четвертую субботу июля с 2013 года. В этом году в Московской области решили отметить этот день тематическими ярмарками, которые прошли на минувших выходных в Зарайске, Серебряных Прудах, Лобне и Лотошине», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В праздниках принимали участие представители администрации, а также руководители потребительской кооперации. Они вручили самым отличившимся продавцам и руководителям торговых предприятий грамоты и памятные подарки.

На каждой из ярмарок, которые были приурочены ко Дню работника торговли, проходила обширная развлекательная программа, в которой принимали участие местные творческие коллективы. В Подмосковье проводится множество мероприятий и праздников, за реализацией которых следит губернатор региона Андрей Воробьев.