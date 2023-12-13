Подмосковье 13 декабря 2023, 15:45 Тематические игры и уроки провели в школах Лобни в День Конституции Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Тематические уроки и интеллектуальные игры прошли в школах Лобни. Мероприятия приурочили к 30-летию принятия конституции.

Школьники поучаствовали в городской игре «Конституция — главный закон нашей жизни». Ребятам предложили тестовые задания в формате брейн-ринга. Победителями стали учащиеся из школы № 8.

Реклама

Учителя истории и обществознания под руководством советника по воспитанию провели викторину и интеллектуальную игру в школе № 10. Школьники смогли в игровой форме закрепить знания о конституции.

Кроме того, в рамках разговоров о важном детям рассказали о роли конституции для государства и о ее главных положениях.

Напомним, конституцию в России приняли всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».