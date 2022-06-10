Тематическая секция «Доброе дело» прошла на образовательном форуме в Подмосковье

Тематическая секция «Доброе дело» прошла на форуме «Наша Родина — Россия. Доброе слово — образование и воспитание в новой реальности». Она посвящена сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса. Акцию предложили провести подмосковные школьники, а губернатор региона Андрей Воробьев поддержал идею.

К «Доброму делу» присоединились 1,2 тысячи школ из всех 60 городских округов. За два месяца участники акции собрали 520 тонн гуманитарной помощи. Всего в Подмосковье собрали 2,1 тысячи тонн груза, а на Донбасс отправили более 1,6 тысячи тонн. Этой работой занимаются 1,8 тысячи добровольцев.

В начале марта распределительный центр появился в городском округе Домодедово. На склад площадью более 300 квадратных метров поступает гуманитарная помощь из школ и 130 волонтерских пунктов Подмосковья.

«В распределительном центре в Домодедове ежедневно работают 15-20 волонтеров. Они сортируют, паллетируют и отправляют груз на Донбасс. Фасуем паллеты по направлениям — продукты, одежда, гигиена, канцтовары», — рассказала руководитель движения «Волонтеры Подмосковья» в г. о. Домодедово Наталья Борисова.

Она уточнила, что сейчас на складе находится около 400 тонн гуманитарных грузов. На Донбасс отравили уже 44 машины с гуманитарной помощью. Фуры «Доброе дело» побывали в Донецке, населенных пунктах Ясиноватая, Волноваха, Чкаловский, Первомайский.

«Это великий поступок — совершить доброе дело. Не случайно акция так и называется. Если каждый человек сделает хотя бы одно доброе дело, то это будет огромный вклад. Я в основном помогаю в медиа, рассказываю, как идет помощь, чтобы больше людей присоединялось к акции», — поделился приехавший из ДНР выпускник подольской школы, Олег Жуков.

К акции «Доброе дело» подключились и предприниматели. Компания «БИОЭН» отправила на Донбасс автоцистерну объемом 25 тысяч литров. Ее передали МЧС ДНР, чтобы доставлять питьевую воду во все районы республики.

Компания «Чистая линия» в международный День защиты детей отправила фуру с мороженым в Новоазовский и Тельмановский районы ДНР.

«Надо было видеть глаза ребят, которые приехали к нам на фабрику, с какой радостью они укладывали мороженое в коробки, клеили на них стикеры, загружали в машину. В итоге мы отправили 480 коробок — это 19,2 тысячи порций, — сказал вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Участники секции обсудили также вопрос вовлечения детей и подростков в волонтерство. Речь шла и об информационной работе. Организовало работу сессии Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.