Тема занятости на сегодняшний день имеет принципиально важное значение, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что поддержка должна быть обязательно оказана тем, кто особенно остро нуждается в ней в новых условиях.

«На прошлой неделе был большой отчет правительства России перед Госдумой по самым актуальным вопросам жизни нашей страны. Безусловно, все, что входит в нашу компетенцию, должно выполняться сейчас максимально собрано», — подчеркнул глава региона на заседании областного правительства.

Воробьев пояснил, что с одной стороны, это касается экономики, нормальной работы предприятий, занятости, а с другой стороны — безусловно, заботы и опеки над теми, кто нуждается в дополнительной поддержке.

«Именно поэтому сегодня тема занятости на каждой территории имеет принципиально важное значение», — подчеркнул он.

Губернатор напомнил, что работа в этом направлении уже ведется. В частности, он отметил ярмарки вакансий. Такое мероприятие провели, в частности, для сотрудников аэропорта Шереметьево.

«Важно, что эти мероприятия весьма эффективны. Вот из Шереметьево у нас 1,5 тысячи человек пришли на мероприятие — 500 нашли новую достойную работу. Это значит, что, когда ищешь, всегда находишь. Если уделяешь этому внимание, то люди получают работу и семьи могут планировать будущее», — сказал он.

Воробьев добавил, что эта работа будет продолжаться и на нее будет направлено повышенное внимание.

«Вы знаете, что по решению президента тем, кто потеряет работу, будут выплачивать компенсации. Наш социальный блок обязательно своевременно, доходчиво должен говорить и про 18 тысяч в течение трех месяцев, и еще 10 тысяч по оснащению рабочего места», — уточнил глава региона.

Губернатор обратил внимание, что все нюансы необходимо очень доходчиво доводить до бизнеса.