Тема занятости — в приоритете. В Подмосковье продолжат усилия по сохранению рабочих мест
Воробьев: тема занятости на каждой территории имеет принципиально важное значение
Тема занятости на сегодняшний день имеет принципиально важное значение, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что поддержка должна быть обязательно оказана тем, кто особенно остро нуждается в ней в новых условиях.
«На прошлой неделе был большой отчет правительства России перед Госдумой по самым актуальным вопросам жизни нашей страны. Безусловно, все, что входит в нашу компетенцию, должно выполняться сейчас максимально собрано», — подчеркнул глава региона на заседании областного правительства.
Воробьев пояснил, что с одной стороны, это касается экономики, нормальной работы предприятий, занятости, а с другой стороны — безусловно, заботы и опеки над теми, кто нуждается в дополнительной поддержке.
«Именно поэтому сегодня тема занятости на каждой территории имеет принципиально важное значение», — подчеркнул он.
Губернатор напомнил, что работа в этом направлении уже ведется. В частности, он отметил ярмарки вакансий. Такое мероприятие провели, в частности, для сотрудников аэропорта Шереметьево.
«Важно, что эти мероприятия весьма эффективны. Вот из Шереметьево у нас 1,5 тысячи человек пришли на мероприятие — 500 нашли новую достойную работу. Это значит, что, когда ищешь, всегда находишь. Если уделяешь этому внимание, то люди получают работу и семьи могут планировать будущее», — сказал он.
Воробьев добавил, что эта работа будет продолжаться и на нее будет направлено повышенное внимание.
«Вы знаете, что по решению президента тем, кто потеряет работу, будут выплачивать компенсации. Наш социальный блок обязательно своевременно, доходчиво должен говорить и про 18 тысяч в течение трех месяцев, и еще 10 тысяч по оснащению рабочего места», — уточнил глава региона.
Губернатор обратил внимание, что все нюансы необходимо очень доходчиво доводить до бизнеса.