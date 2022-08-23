«Тема номер один». Воробьев пообещал жителям Бронниц красивый и функциональный автовокзал

Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал на месте строительства автовокзала в Бронницах, пообщался с пассажирами и водителями. В беседе с местными жителями глава региона назвал автовокзал «темой номер один» для этого подмосковного города.

«Когда приезжаю в Бронницы, автовокзал всегда тема номер один. Я дал поручение, сейчас мы сделали уже проект и строить начнем, чтобы там все было на уровне и функционально. Навесы сделаем, будет красиво», — пообещал Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Для автотранспортных перевозок жителей Бронниц и прилегающих районов области используют автостанцию, построенную в 1987 году на улице Московской, 82. Старое здание площадью 100 квадратных метров принадлежит «Мострансавто».

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Автостанция давно не отвечает современным требованиям комфорта: здесь нет кафе, туалетов, комнаты матери и ребенка. При этом пассажиропоток немаленький — 9,2 тысячи человек в сутки, автобусы прибывают каждые три — пять минут. Стоит учитывать, что в городе нет железнодорожного сообщения.

Источник фото: телеканал «360»

В связи с поручением губернатора Андрея Воробьева от 2019 года и по просьбам жителей «Мострансавто» начало разрабатывать проектную документацию по строительству нового современного автовокзала на месте автостанции. Это будет двухэтажное здание площадью почти 681 квадратный метр, с навесами над перроном автобусов, автобусной стоянкой и открытой площадкой ожидания.

Источник фото: телеканал «360»

В связи со сложившейся экономической ситуацией «Мострансавто» попросило правительство Московской области о финансовой поддержке и включении мероприятий по строительству в госпрограмму региона. На реализацию проекта, по предварительным данным, нужны 150 миллионов рублей.

В 2021 году в Московской области обновили 490 машин, в 2022-м закупили 110, уже на этой неделе их отправят в муниципалитеты. Еще 200 автобусов средней вместимости (75 мест) поставят до конца года, из них пять — в Бронницы. На коммерческих маршрутах власти региона совместно с перевозчиками заменят 400 автобусов.