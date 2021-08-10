Тема будет закрыта. Воробьев пообещал решить проблему обманутых дольщиков в Дубне

Сегодня в Дубне около 300 обманутых дольщиков. Из них половина — владельцы жилья в доме № 34/1 на Тверской улице. Новый год, обещают специалисты, они встретят в собственных квартирах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что этот вопрос необходимо решить как можно скорее.

Мы приехали, потому что у нас в Дубне под 300 людей, которые заплатили за квартиры и пока не получили свои ключи. Задача — в этом году, максимум в следующем эту тему закрыть Андрей Воробьев.

Сегодня около 111 человек ждут квартиры в доме № 34/1, а еще 115 — в доме № 30/32.

Восстановить права этих дольщиков должны до марта 2022 года.

Первоначально квартиры в первом доме должны были сдать в третьем квартале 2017 года, а во втором доме — в третьем квартале 2019-го.

Дом № 34/1 готов на 89%, а № 30/32 — на 20%. Права жителей для последнего из них обеспечивают через механизмы Фонда РФ, для первого — благодаря привлеченному инвестору.

Для дома № 34/1 нашли инвестора, который вложит около 70 миллионов в достройку. Бригада из 50 человек приступит к работам 1 сентября.

Специалисты обещают, что процесс займет три месяца. По их заявлениям, собственники дома № 34/1 встретят Новый год в своих квартирах.

Глава Подмосковья подчеркнул, что к 2023 году в регионе уже не должно будет остаться обманутых дольщиков. Такую задачу он поставил по итогам встречи с президентом.

Участники встречи также наметили планы по расселению старого фонда. Людям дадут новые квартиры по программе реновации в 2023 году.