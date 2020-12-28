Тело казанского дознавателя нашли в отделении полиции

В Казани в отделе полиции «Юдино» накануне было найдено тело дознавателя. Сейчас проводится проверка и выясняются причины происшествия, сообщили в местном МВД. По предварительным данным, сотрудник покончил жизнь самоубийством.

«27 декабря в отделе полиции „Юдино“ ОМВД России по городу Казани обнаружено тело дознавателя. Для проведения всесторонней проверки и установления обстоятельств происшествия в МВД по Республике Татарстан создана и работает специальная комиссия», — сообщил «360» дежурный офицер по работе со СМИ.

По данным источника сайта kp.ru, рядом с погибшим была найдена предсмертная записка с просьбой никого не винить в случившемся.