Подмосковье поздравило педагогов Тельмановской гимназии в ДНР с Днем учителя | 360°

Эксклюзив 05 октября 2022, 21:33 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье поздравило педагогов Тельмановской гимназии в ДНР с Днем учителя Тельмановская гимназия в ДНР получила подарки от подмосковной компании к Дню учителя

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Представители Московской области поздравили педагогов Тельмановской гимназии с Днем учителя. Они получили подарки от компании Estel.

Тельмановский район Донецкой Народной Республики — подшефный район Подмосковья. Именно Московская область обеспечила местной гимназии ремонт в соответствии с современными стандартами.

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«Мы чувствуем на себе заботу, помощь, хорошее отношение к себе. Гости приезжают не с пустыми руками, а главное, оказывают и моральную, и материальную помощь. Наша гимназия преобразилась, она красивая, и все благодаря Московской области», — рассказала директор МБОУ «Тельмановская гимназия» Галина Коссе.

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В последние два года ученики гимназии занимались дистанционно. В этом году, несмотря на продолжающиеся ремонтные работы, учебный процесс организован очно прямо с 1 сентября, отметила глава администрации Тельмановского района Наталья Великодная. По ее словам, дети были рады прийти в обновленную школу, а ремонт не мешает учебному процессу.

«Сегодня наши педагоги очень довольны, все получили подарки от Московской области», — добавила Великодная.

Директор Тельмановской гимназии поблагодарила Подмосковье от имени всех учителей и родителей учеников, а также поздравила коллег с Днем учителя. Она пожелала «крепкого здоровья, чтобы творчество не угасало, а души были наполнены любовью к профессии и детям».

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