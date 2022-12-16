Подмосковье 16 декабря 2022, 10:00 Тележурналист Андрей Медведев представил подмосковной молодежи фильм о героях Донбасса Фото: Антон Чернов.

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Около тысячи представителей активной молодежи из 20 округов Подмосковья побывали на премьерных показах документального фильма журналиста Андрея Медведева «Освобождение». Ленту о героях Донбасса показали в рамках серии кинопоказов «Смотри. Знай. Думай!».

Специальный корреспондент Андрей Медведев работал в зонах вооруженных конфликтов в Чечне, Сербии, Македонии, Афганистане, Ираке. Его новый документальный фильм — о Донбассе. Точнее, о его героях — известных и неизвестных, подвиг каждого из которых приближает освобождение.

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«Освобождение — это не только про то, что на фронте. Это, прежде всего, про то, что происходит с нами. Мы, наконец-то, поняли, кто мы, пытаемся нащупать путь, понять, куда мы идем и зачем», — говорит автор фильма.

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Документалка снята «в моменте». Закадрового текста нет, все эмоции и ощущения зритель получает исключительно за счет того, что говорят с экрана люди. Это жители Бердянска, Мелитополя, Херсона, Мариуполя, которые живут под обстрелами уже восемь лет. Они просто рассказывают о том, что видели своими глазами и что им пришлось пережить. Бойцы рассказывают о другом: как метр за метром они освобождают свою Родину от врага.

«Это очень сильное кино. Делать такие ленты крайне сложно, пока события продолжаются. Важная история — это русские люди. На этом сделан акцент. И еще один важный момент Андрей затронул — это то, что для людей на Донбассе война началась еще восемь лет назад, а для многих — только сейчас», — заметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Глубина рассказанной истории не оставляет зрителя равнодушным. На премьере в зрительном зале многие не сдержали слез.

«Очень хочется, чтобы ребята знали правду, думали и анализировали. Вот для этого мы и делаем такие показы по всему Подмосковью. Ведь всем нам хочется правды, а самое главное — победы», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

После просмотра молодые люди получили возможность задать вопросы автору фильма. Андрей Медведев рассказал, как снимал это кино и что осталось за кадром, а также поделился своим видением нынешней ситуации. Диалог получился откровенным и настоящим. Некоторые студенты из дальнего Подмосковья признались, что шесть часов добирались до места показа, и ни на минуту не пожалели об этом. Кто-то даже узнал в героях ленты своих односельчан.

Среди приглашенных на показ фильма оказался блогер, публицист, автор трех книг о событиях в Донбассе Владлен Татарский. Он тоже остался под впечатлением от увиденного.

«В этом фильме есть жесткие сцены, но сейчас пришло жесткое время, и нам нужно все это видеть и знать. Некоторые упрекают нашу молодежь в недостаточной патриотичности. Честно скажу — это бред. Большая часть людей в этом возрасте находится сейчас на фронте. И сегодня мы увидели полный зал на показе фильма об освобождении Донбасса — это о многом говорит», — высказался Татарский.