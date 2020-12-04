Соловьев возглавит экспертный совет губернаторской премии «Медиана» в Подмосковье

Экспертный совет губернаторской премии «Медиана», которую впервые проводят в Подмосковье, возглавит председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Конкурс направлен в поддержку талантливых авторов, освещающих жизнь Московской области.

Соловьев напомнил, что сам родом из Подмосковья. В регионе, по его словам, есть мощный журналистский потенциал.

«Приветствую идею губернатора о создании подобного конкурса. <…> Надеюсь, что качество работ будет высоким, а конкурс станет ежегодным событием для всех подмосковных журналистов, еще одной хорошей традицией. Хочу пожелать удачи всем участникам», — сказал он.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно в срок до 15 января направить свои работы на страницу премии. Экспертный совет рассмотрит печатные материалы, статьи в интернет-изданиях, посты в блогах, теле- и радиосюжеты. Участвовать могут видеоролики и фотоработы, а также опубликованные в СМИ или интернете с 1 января по 30 ноября 2020 года мультимедийные проекты.

Заявку может подавать как автор, так и руководитель редакции. От одного заявителя принимают один материал. Номинантов премии будет 15. Отдельно отметят лучшую муниципальную пресс-службу.

Премия губернатора «Медиана», которая определит лучших в сфере СМИ, интернет-блогов и социальных сетей, стартовала в преддверии Дня российской печати.