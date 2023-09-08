Подмосковье 08 сентября 2023, 12:38 Телеведущий Сергей Тугушев проголосовал на выборах в Королеве Фото: Евгений Лавряшин

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Телеведущий, финалист всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Сергей Тугушев и его супруга пришли на избирательный участок в школе № 1 в Королеве, чтобы проголосовать за кандидата на пост губернатора Московской области.

«Ходить или нет — это выбор каждого человека. И многие думают, зачем я пойду, мой голос ничего не изменит. Действительно, один голос ничего не изменит для системы, но здесь важно делать собственный осознанный выбор и занимать проактивную позицию», — прокомментировал Тугушев.

По мнению Евгении Тугушевой, качество жизни будет выше, если в регионе будет больше заинтересованных людей. Например, телеведущий всегда ходит на избирательный участок по месту жительства и регулярно посещает выборы с 18 лет.

«Я знал, что с этого года в Московской области будет дистанционное электронное голосование, даже думал голосовать так, но потом решил, нет, схожу. Интересно посмотреть, прочувствовать все: настроение людей, отношение», — заключил Тугушев.

Отмечается, что по состоянию на 11:35 с помощью ДЭГ свой выбор сделали 202 668 человек. В общей сложности на дистанционное участие в голосовании в Московской области заявились 445 261 человек.

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