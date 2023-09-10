Эксклюзив 10 сентября 2023, 21:15 Телеведущий Дмитрий Губерниев проголосовал в Сходне Телеведущий Губерниев приехал на голосование в Сходне перед рейсом на ВЭФ-2023 Телеканал «360»

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Позиционирующий себя в качестве патриота Сходни телеведущий Дмитрий Губерниев приехал для участия в голосовании на выборах губернатора Московской области в недавно открытое здание школы, которую он окончил. В беседе с «360» журналист признался, что через полтора часа ему нужно быть в аэропорту, чтобы успеть на рейс до Владивостока, где проходит Восточный экономический форум. Но просто уехать из Подмосковья и не проголосовать Губерниев себе позволить никак не мог.

Губерниев подчеркнул, что голосование на выборах — это его гражданский долг, который он каждый раз выполняет с большим удовольствием.

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«Это мой гражданский долг. Каждый раз делаю это с удовольствием. Вот, пришел в новую школу, которую мы строили, строили и наконец построили. Меня очень радует этот движ вокруг образования и спорта», — заявил телеведущий.

Журналист подчеркнул, что всю жизнь прожил в Сходне и навсегда связан с Московской областью.

«Поэтому я максимально внимательно слежу, что происходит в родном регионе, городе. Делаю все, чтобы власть не дремала. Это важно. С помощью моего волшебного Telegram-канала и других СМИ. Власть должна быть открытой», — заявил Губерниев.

Избирательные участки в Московской области закрылись в воскресенье, 10 сентября, в 20:00 после трех дней голосования. Жители региона проголосовали за губернатора, в 10 муниципальных округах выбрали депутатов местных советов, а в городском округе Пушкинский жители выбирали из кандидатов на освободившийся пост в Мосгордуме.

По данным на 18:00, явка в на участки Московской области составила 54,7% от общего числа зарегистрированных избирателей. Это более трех миллионов человек. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 391 888 человек, или 88,01% от подавших заявку.