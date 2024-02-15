Подмосковье 15 февраля 2024, 16:13 Телемост на тему раздельного сбора отходов провели для школьников в Чехове Министерство ЖКХ Московской области

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Акция «Сожми и закрути ПЭТ» стала темой телемоста школьников в Чехове. Мероприятие объединило учащихся подмосковной школы № 1 и лицея № 88 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Экологический телемост организовал региональный оператор по обращению с ТКО в Чеховском кластере. В режиме реального времени школьники Подмосковья и Екатеринбурга подключились к общему экологическому уроку, на котором обсудили формирование экологичного отношения к мусору.

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Напомним, акция «Сожми и закрути ПЭТ» направлена на популяризацию раздельного сбора пластика среди населения.

Ранее о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас на территории региона действует целый комплекс мер для решения проблемы.

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