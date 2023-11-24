Важное 24 ноября 2023, 13:21 «Откровенные разговоры, слезы и радость». Телемост для бойцов СВО и их матерей провели в Подмосковье Телемост для бойцов СВО и их матерей прошел в Подмосковье с участием губернатора Автор фото: Константин Семенец

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Московская область и Минобороны России организовали телемост для военнослужащих и их родных в преддверии Дня матери. «Слезы. Откровенные разговоры. И радость матерей от того, что, наконец-то, увидели своего главного героя», — так сказал об этом губернатор Андрей Воробьев.

Чтобы матери участников СВО смогли увидеть сыновей, женщин пригласили в филиал фонда «Защитники Отечества».

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Они приехали со всего Подмосковья: из Клина, Сергиева Посада, Апрелевки, Ивантеевки, Королева, Подольска, Коломны, Каширы и других округов, чтобы поговорить со своими героями.

Находиться вдали от родного человека всегда сложно, особенно тяжело родственникам наших парней. Вряд ли эти чувства можно с чем-то сравнить. Андрей Воробьев

Телемост провели при поддержке губернатора и Министерства обороны. Для участников встречи это стало лучшим подарком к Международному дню матери, который отметят 26 ноября.

Автор фото: Никита Ануниев Автор фото: Никита Ануниев Автор фото: Никита Ануниев Автор фото: Никита Ануниев Автор фото: Никита Ануниев Автор фото: Никита Ануниев

Андрей Воробьев поблагодарил председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву, а также руководителя его отделения в Красногорске Ольгу Ермакову за помощь в организации.

«Для военнослужащих, для мам, друзей, родных такие встречи важны, пусть и в онлайн-формате. Мы ждем вас, парни, и очень гордимся. Возвращайтесь живыми, здоровыми и с Победой!» — сказал губернатор Подмосковья.

«Любим, уважаем, ценим. Приедем с Победой»

Во время телемоста военнослужащие обратились к матерям и губернатору:

«Дорогие мамы участников спецоперации и уважаемый Андрей Юрьевич, мы переедаем вам пламенный привет отсюда, заверяем, что одолеем врага, обязательно вернемся домой. Андрей Юрьевич, отдельное спасибо за организацию, приглашение родственников и помощь, которую вы систематически оказываете нашим бойцам в зоне СВО. Мы помним, что на этапе формирования вы приезжали к нам лично в пункт мобилизации в Тверской области. Всем привет, мы всех вас очень любим, уважаем, ценим. Скоро приедем обратно с Победой!», — сказали бойцы СВО.

Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

Это не первый телемост, проведенный в Московской области для военнослужащих и их близких. Такой же организовали в феврале, накануне Дня защитника Отечества. Он прошел в Кантемировской дивизии.

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