Подмосковье 01 марта 2023, 15:05 Телемедицинские консультации для беременных стали доступны в Подмосковье

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Телемедицинские консультации заработали для беременных в Московской области. На онлайн-приемах женщины смогут получить консультацию с психологом, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, а также познакомиться с врачом, принимающим роды.

В день постановки на учет по беременности за будущей мамой сразу закрепляется ответственный сотрудник. Он также сможет записать ее на телемедицинские консультации. Данная услуга позволяет женщине получать квалифицированную помощь в любом удобном месте и экономить время на походе в поликлинику.

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«Важно, чтобы такой особенный период в жизни женщины, как беременность, протекал для нее в максимально комфортной обстановке. Для этого в начале года мы запустили проект „Наша женская консультация“, — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она также подчеркнула, что программа позволяет внедрить единый стандарт работы в женских консультациях, в том числе индивидуальное сопровождение беременности и проведение телемедицинских консультаций. Сейчас в Московской области работают 74 женские консультации, которые в течение года приведут к единому стандарту работы.

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