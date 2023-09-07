Подмосковье 07 сентября 2023, 21:33 Телеканал «360» занял первое место в творческом конкурсе от «Мособлпожспаса» Фото: телеканал «360»

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Сюжеты телеканала «360» заняли первое и второе место в творческом конкурсе-смотре от «Мособлпожспаса» под названием «Отражение». Стать лучшими удалось в номинации «Лучший видеоролик».

Соревнования прошли 7 сентября в поселке Малаховка в Люберцах.

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«В конкурсе принимают участие работники противопожарно-спасательной службы и журналисты СМИ. Конкурс проводится по трем номинациям — „Лучший печатный материал“, „Лучший видеоматериал“, „Лучшая фоторабота“», — рассказала начальник управления воспитательной работы и работы со СМИ Галина Романова

В номинации «Лучший печатный материал» победил журналист отдела происшествий ООО «Издательский дом „Звездный бульвар“» Анна Гончарова. На втором месте оказался корреспондент ИД «Подмосковье» Оксана Бирюкова, а третье — редактор газеты «Известия Каширы» Татьяна Марчук.

«За лучший видеоматериал дипломом победителя награждена съемочная группа телеканала „360“ (продюсер Анастасия Сазонова, корреспондент Ирина Кирилина, оператор Евгений Макалкин) за видеоролик „Собака-помогака: новый сотрудник. Таксу Симону посвятили в пожарные в Шатуре“», — заявила Романова.

Второе место также занял филиал телеканал «360» в Балашихе. Сюжет «Сильная девушка-спасатель работает в „Мособлпожспасе“ в Балашихе» сделали продюсер Анастасия Сазонова, корреспондент Юлия Сергеева и оператор Алексей Суров. Третье место занял телеканал «Кузнечики NEWS».

Также сотрудники СМИ разбились на команды по четыре человека и прошли полосу испытаний. Они бросали спасательный круг утопающему, надевали на скорость боевую одежду пожарного, сбивали цели из пожарного ствола, преодолевали лабиринт и другие испытания.

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