Телеканал «360» подписал Национальный инклюзивный договор

Пул подмосковных СМИ подписал Национальный инклюзивный договор в рамках проекта «Открыто для всех» Агентства стратегических инициатив. Среди подписавших — телеканал «360», информационное агентство РИАМО, «Вести Подмосковья», портал «Подмосковье сегодня», газеты «Наше Подмосковье. Неделя» и «Ежедневные новости. Подмосковье».

Подписав Национальный инклюзивный договор, СМИ Подмосковья подчеркнули особую важность формирования доступной среды и общества равных возможностей в России.

«Одним из залогов успешного распространения инклюзивных практик и формирования инклюзивной среды должна стать информационная поддержка со стороны СМИ. Специально для этого был разработан отдельный проект Национального инклюзивного договор для СМИ, подписав который, они вносят свой вклад в продвижение успешных практик по предоставлению инклюзивных услуг и сервисов для людей с инвалидностью», — отметила замдиректора дивизиона «Качество жизни» АСИ Майя Федотова.

Главный редактор телеканала «360» Нина Погорелова подчеркнула, что канал подтверждает свои намерения поддерживать социальную политику, целью которой является обеспечение благополучия граждан всех уровней мобильности и возможностей, способствовать повышению осведомленности общества в вопросах, связанных с формированием инклюзивной среды, а также оказывать информподдержку проекту «Открыто для всех».

«Наша миссия — формирование общества равных возможностей, в котором каждый из нас, независимо от особенностей здоровья, может жить активной полноценной жизнью. Сообща мы можем изменить мир к лучшему, создать среду, в которой каждый человек имеет возможность развиваться, быть успешным и счастливым», — отметила главный редактор телеканала «360» Нина Погорелова.

Национальный инклюзивный договор — это форма общественного договора, разработанного АСИ в рамках проекта «Открыто для всех». Присоединиться к нему может любая компания, признающая важность повышения доступности товаров, услуг и сервисов для людей с инвалидностью. Ранее договор подписали ОАО «РЖД», «Билайн», Студия Артемия Лебедева, благотворительный фонд «Вклад в будущее» (Сбер), WorldSkills Russia и другие компании.