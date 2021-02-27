Telegram-чат по вопросам вакцинации от коронавируса создали для жителей Подольска в Подмосковье. Об этом говорится в паблике «ВКонтакте» «Территориальное управление „Климовск“».

«Присоединяйтесь, пожалуйста! Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!» — говорится в тексте поста. Также там прикреплена ссылка, по которой можно вступить в чат.

27 февраля жители Домодедова смогут сделать прививку от коронавируса в торговом центре «Квартал». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе напомнили, что для получения прививки тест на наличие антител не требуется, но необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. В сообщении подчеркнули, что услуга доступна только совершеннолетним.