Telegram-чаты детских поликлиник начали работать в Реутове

В Реутове в Telegram заработали чаты детских поликлиник. Об этом сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Онлайн-беседы помогут родителям получить оперативные ответы на вопросы, высказать мнение о качестве медицинских услуг, внести предложения или выразить благодарность лечащему врачу. В чат добавлены организаторы здравоохранения Реутова, которые быстро и полно отвечают на поступающие вопросы», — рассказал Станислав Каторов.

Чаты работают ежедневно с 08:00 до 19:00, кроме субботы и воскресенья. Детская городская поликлиника северной части Реутова представлена в telegram-чате dplreutov, педиатрическое отделение городской поликлиники № 2 ответит на вопросы в чате по ссылке.

В чатах нет скорой помощи, поэтому относительно ее работы следует звонить по короткому номеру 112.

«Главное быть доступными и открытыми. Пациент в чате может задать вопрос, например, по поводу записи и его проконсультируют», — сказал главный врач ЦГКБ Реутова Александр Алексеев.

Ранее для жителей округа начал работать чат «Реутов.Здоровье».

В Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева с января реализуется услуга по ежемесячной выплате 20 тысяч рублей медицинским работникам для компенсации аренды жилья.