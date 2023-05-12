Подмосковье 12 мая 2023, 13:17 Telegram-ботом по вопросам выплат в Подмосковье воспользовались более 415 тысяч раз Министерство социального развития Московской области

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Telegram-бот по вопросам льгот и выплат собрал свыше 40 тысяч уникальных пользователей из Подмосковья. Они оставили свыше 415 тысяч запросов.

Как рассказали в Минсоцразвития региона, чаще всего жители спрашивали об универсальном пособии. Их запросили свыше 48,5 тысячи раз.

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Бот помогает жителям рассчитать размер пособия и дает подсказки, а также рассказывает о других полезных ресурсах и дает ссылку на «Госуслуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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