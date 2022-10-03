Telegram-бот с вопросами и ответами о мобилизации создали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 15:14 Поделиться Telegram

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Viber Telegram-бот с вопросами и ответами о мобилизации создали в Подмосковье Замминистра Бирюков сообщил о создании Telegram-бота для мобилизованных в Подмосковье пресс-служба губернатора МО

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В Подмосковье создали Telegram-бот для мобилизованных и их близких. Об этом губернатору Андрею Воробьеву рассказал первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Алексей Бирюков.

В боте собрали все вопросы и ответы по теме и сделали форму обратной связи.

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«Мобилизованные или их родственники могут зайти, задать вопросы или обратиться к нам за помощью. Рабочая группа из Минсоцразвития и Министерства информационных и социальных коммуникаций рассмотрит обращения, окажет необходимую помощь», — пояснил Бирюков.

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Также по номеру 122 круглосуточно работает горячая линия по вопросам мобилизации. На нее позвонили уже более 52 тысяч жителей. На горячей линии задействованы свыше 200 операторов. Для всех вопросов подготовили 280 типовых ответов, которые предварительно согласовали с Минобороны России. База ежедневно обновляется.

Частичная мобилизация в Московской области проходит на должном уровне, сообщил ранее губернатор Андрей Воробьев.

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