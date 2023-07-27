Подмосковье 27 июля 2023, 11:44 Telegram-бот для помощи таксистам оказал свыше 1,4 тысячи консультаций с начала года в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Telegram-бот для помощи таксистам «Анна» заработал в Подмосковье год назад. За это время консультации получили около трех тысяч человек.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, с начала года Telegram-бот проконсультировал около 1,4 тысячи человек. Вопросы касались выдачи разрешений на такси, сроков рассмотрения заявлений и прекращение действия документа. В случае, если бот не может ответить на вопрос, пользователя соединяют со специалистом профильного ведомства. Так, было проведено около 900 личных консультаций.

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Чаще всего жителям хотели узнать, как признать разрешение недействующим и просили разъяснить причину отказа в выдаче документа. В июне заметное количество вопросов касалось электронной подписи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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