Подмосковье 08 февраля 2023, 14:02 Telegram-бот для помощи с получением детских пособий заработал в Красногорске

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С 1 января 2023 года жителям Подмосковья назначается единое универсальное пособие на детей от 0 до 17 лет. Туда включены все виды ранее установленных выплат. Оформить пособие можно через портал госуслуг, в отделении МФЦ или через клиентскую службу Социального фонда. Теперь для удобства жителей заработал Telegram-бот, который поможет определить семье, положены ли ей выплаты.

«Пособие в настоящее время назначается с учетом оценки нуждаемости той или иной семьи. Учитывается состав доходов семьи, он должен быть ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи, установленного том или ином регионе. В Московской области на деток это 17 227 рублей», — сообщила заместитель начальника управления персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями в Красногорске Галина Золотова.

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Большое внимание уделяется имуществу семьи. Так, например, в собственности не многодетной семьи должно быть не больше одного автомобиля, у многодетной — не больше двух автотранспортных средств. Если квартир больше одной, то складывается их суммарная площадь и делится на всех членов семьи. Площадь не должна превышать 24 квадратных метров на члена семьи. Отталкиваясь от этих данных дается оценка нуждаемости заявителей и назначается пособие — от 8,3 тысячи рублей до 18,8 тысячи рублей.

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Кроме того, в Подмосковье заработал чат-бот «Ирина», который помогает семье разобраться, положено ли ей пособие. Ответив на семь вопросов, человек получает не только ответ, положены ли ему выплаты, но и узнает их размер.

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