Telegram-бот для передачи информации СМИ запустили в Подмосковье

В Московской области заработал первый бесплатный Telegram-бот для продвижения информации на популярных интернет-площадках и в средствах массовой информации. Он получил название Прасковья.

Создатели бота пообещали быстро помочь с раскруткой информации и привлечением внимания к событию.

«Не нужно стучать в закрытые редакционные двери, просто напиши боту, приложи фото, жди обратной связи. Каждое сообщение будет прочитано, а в ответ придет ссылка с публикацией на ресурсе», — говорится в приветственном обращении.

О создателе бота пока никакой информации нет. В аннотации есть ссылка на новостной канал и почта для сотрудничества. После получения информации бот обещает скинуть ссылки с уже опубликованной новостью.

Оценила работу бота министр по информационной политике Московской области Анастасия Звягина. Она отметила, что бот поможет жителям чувствовать обратную связь и решить важные для них вопросы.

«Это непростое дело, сами работаем с системой „Инцидент“ и ежедневно получаем от жителей большое количество сообщений. Но, если же наша система направлена на решение острых проблем, то с помощью СМИ-бота можно реализовать себя творчески», — не исключила она.

Министр отметила, что в Подмосковье достаточно много позитивных жителей, которые готовы делиться позитивными новостями, интересными идеями и красивыми фотографиями.

«Для многих — это отличный ресурс, а, мы, со своей стороны, готовы оказать информационную поддержку», — пообещала Анастасия Звягина.

Система «Инцидент» работает в Московской области уже несколько лет. С помощью нее собирают жалобы жителей в социальных сетях, на которые ведомства оперативно отвечают. В среднем за год обрабатывается более 300 тысяч сообщений, а среднее время ожидание ответа составляет менее трех часов.