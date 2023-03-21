Подмосковье 21 марта 2023, 09:58 Telegram-бот для обращений в службу «112» появился в Подмосковье

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Новый чат-бот запустила «Система-112» для пользователей Telegram и «ВКонтакте». Жители Подмосковья могут обращаться в службу спасения онлайн.

Робот поможет в тех случаях, когда человек не может или не хочет звонить в «Систему-112» по телефону. Функционал чат-бота позволяет сотруднику службы видеть диалог с заявителем сразу же, после первого сообщения. Диспетчер может в любой момент подключиться к чату.

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Специально разработанные вопросы позволят быстро получить максимум информации и направить к жителю нужные службы. Достаточно указать имя и фамилию, номер телефона, тип происшествия, а также отметить, есть ли угроза жизни.

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Чтобы воспользоваться электронным помощником «Системы-112», достаточно перейти по ссылке. Система зарегистрирует обращение в любое время суток.

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