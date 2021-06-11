Телефоном доверия в Подмосковье с января воспользовались почти 20 тысяч человек

Почти 20 тысяч жителей Подмосковья получили помощь, позвонив на всероссийский телефон доверия, с января. Это анонимно и абсолютно бесплатно.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, экстренную психологическую помощь получают дети и их родители.

Вопросы, поступающие в социальную службу, самые различные — от непростых отношений между детьми и их родителями в семьях до не менее сложных взаимоотношений подростков со сверстниками Ирина Каклюгина.

Связаться с операторами можно по номеру 8 (800) 200-01-22.

«Нам очень важно, чтобы у детей, подростков и их родителей была возможность обратиться за поддержкой к специалистам в той или иной эмоционально тяжелой ситуации», — сказала Каклюгина.

Такой номер доверия работает с 2010 года. Звонок бесплатный и конфиденциальный. Связаться с диспетчерами можно будет анонимно, и специалисты гарантируют тайну обращения.

А более подробную информацию о едином телефоне доверия можно узнать на официальном сайте telefon-doveria.ru.