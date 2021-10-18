Телефонный голосовой помощник в Подмосковье начал приглашать на вакцинацию от коронавируса
Минздрав Подмосковья: телефонный голосовой помощник начал приглашать на вакцинацию от коронавируса
Автодозвон с приглашением жителей на вакцинацию от коронавируса запустили в Подмосковье. Как рассказали в областном Минздраве, голосовой помощник ответит на вопросы и напомнит о вариантах записи на процедуру.
Это отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
По ее словам, звонки жителям будут поступать с телефона +7 (498) 602-31-35.
Для удобства жителей запустили автодозвон с приглашением на вакцинацию от COVID-19
Она отметила, что всего запланировали обзвонить более трех миллионов человек. Голосовой помощник расскажет, почему важно защититься от вируса.
Записаться на вакцинацию от коронавируса жители смогут на областном портале госуслуг, в поликлинике, МФЦ и по номеру 122.
Онлайн-карта по COVID-19 поможет найти пункты вакцинации. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.