Телефонный голосовой помощник в Подмосковье начал приглашать на вакцинацию от коронавируса

Автодозвон с приглашением жителей на вакцинацию от коронавируса запустили в Подмосковье. Как рассказали в областном Минздраве, голосовой помощник ответит на вопросы и напомнит о вариантах записи на процедуру.

Это отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, звонки жителям будут поступать с телефона +7 (498) 602-31-35.

Для удобства жителей запустили автодозвон с приглашением на вакцинацию от COVID-19 Светлана Стригункова.

Она отметила, что всего запланировали обзвонить более трех миллионов человек. Голосовой помощник расскажет, почему важно защититься от вируса.

Записаться на вакцинацию от коронавируса жители смогут на областном портале госуслуг, в поликлинике, МФЦ и по номеру 122.

Онлайн-карта по COVID-19 поможет найти пункты вакцинации. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.