17 февраля 2023, 17:23
Телефонная горячая линия Минэнерго заработала в Подмосковье
Горячую линию Министерства энергетики открыли в Подмосковье. Жители могут обращаться по вопросам отсутствия отопления и горячего водоснабжения.
Линия работает по номеру телефона 8 (499) 455-54-15 .
Реклама
Министр энергетики Московской области Александр Самарин уточнил, что жители получили возможность обращаться по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением. Телефонная линия будет работать ежедневно, с 08:00 до 22:00.
Реклама
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг отопления и электричества.
Реклама
Реклама