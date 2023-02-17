Подмосковье 17 февраля 2023, 17:23 Телефонная горячая линия Минэнерго заработала в Подмосковье Unsplash

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Горячую линию Министерства энергетики открыли в Подмосковье. Жители могут обращаться по вопросам отсутствия отопления и горячего водоснабжения.

Линия работает по номеру телефона 8 (499) 455-54-15 .

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Министр энергетики Московской области Александр Самарин уточнил, что жители получили возможность обращаться по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением. Телефонная линия будет работать ежедневно, с 08:00 до 22:00.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг отопления и электричества.